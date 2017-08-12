Александр Гришин: "Чернов - не Беккенбауэр. С чистого листа заиграть он не сможет"

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что клубу необходимо усиление. По его словам, армейцам нужно приобрести игрока в линию атаки и обороны.

– Болельщики ЦСКА очень ждут трансферов. Команде необходимо усиление или они пока справляются и таким составом?

– Усиление всегда нужно. Не бывает в команде все идеально. Любой тренер вам скажет, что нужен такой-то игрок на такую-то позицию. ЦСКА необходим человек в линию атаки. Да и в оборону. Никогда раньше такого не было, чтобы армейцы пропускали в каждом матче.

– В связи с этим не кажется странным, что перспективного Никиту Чернова отдали в аренду в "Урал"?

– Значит, посчитали, что справятся и такой обоймой. С другой стороны, я так думаю, сам Чернов проявил инициативу покинуть команду. Любой нормальный спортсмен хочет играть. Тренироваться и сидеть на лавочке – не лучший выбор для футболиста, хоть это и скамейка ЦСКА. Сидя на лавочке, можно потерять квалификацию. Теперь Никита будет играть в РФПЛ, это хорошо.

– Но пока он не провел за "Урал" ни одного матча.

– Тарханова можно понять. К нему же не Беккенбауэр приехал, чтобы с чистого листа заиграть. Ему еще нужно сыграться с партнерами, показать свой уровень. Было бы глупо сразу бросать молодого мальчика в бой. Пару-тройку матчей он должен посидеть, посмотреть, как играет команда. Его же не просто так брали, чуть позже выпустят. Все выглядит логично.