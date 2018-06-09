Александр Григорян: "Закрытие "Тосно" - трагедия"

Бывший главный тренер "Тосно" Александр Григорян заявил, что ликвидация клуба является трагедией для всех его сотрудников.

- Конечно, представляю чувства людей, которые столько лет отдали этому проекту, особенно футболистов и тренерский штаб, добившихся выдающегося результата, выиграв Кубок России, - цитирует Григоряна РИА Новости. - Когда в клубе такие задолженности, то ни к чему хорошему такое не приводит. Для руководителей "Тосно", для футболистов, для всех, кто обеспечивал жизнедеятельность клуба, это трагедия.

Напомним, что управляющий компанией FortGroup, спонсора "Тосно", Максим Левченко объявил о закрытии клуба в связи с финансовыми трудностями.