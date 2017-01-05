14:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "Я добился признания в европейском женском футболе и ФНЛ. Наступило время премьер-лиги"

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Новый главный тренер "Анжи" Александр Григорян в интервью "СЭ" рассказал о своих планах в махачкалинском клубе. Наставник отметил, что предстоящая работа станет вызовом, с которым он намерен справиться.

– Некоторое время назад вы стали чемпионом России по женскому футболу с командой "Лада". На мужской турнир такие же амбиции?

– Вы все время хотите затронуть ситуацию в женском футболе. Там я добился признания в Европе, чтобы вы понимали уровень, на который я вышел. В мужском уровне добился признания в первом дивизионе. Наступило время сделать это в премьер-лиге. У кого-то такой шанс появляется в 35 лет, у меня в 50. И я не собираюсь упускать его.

– В этом сезоне ваша бывшая команда "СКА-Хабаровск" обыграла московский "Спартак". Это поможет вам побеждать с "Анжи"?

– Мне будет интересно обыгрывать всех соперников, которые встретятся нам на пути. И "Зенит", и "Спартак", и ЦСКА. Премьер-лига не сводится только к топовым командам. Здесь, как и в первом дивизионе, нужно прикладывать сто процентов усилий, чтобы обыграть любого соперника. Но и этого недостаточно. Важно избрать правильную тактику и построить команду единомышленников в руководстве и коллективе футболистов. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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baddy

Тренер-то не глупый, может чего и получится.

15:32

shpasic

неужели Анжи тоже станет теперь чемпином России по женскому футболу?!

14:58

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