Александр Григорян: "Выход Долгова на поле связан с беззубостью в атаке"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что игроки должны выложиться больше, чем на 100 процентов. Также он поведал, почему на поле с первых минут выйдут молодые игроки Павел Долгов и Батраз Хадарцев.

- Думаю, что сама ситуация заставляет нас выложиться не просто на 100 процентов своих возможностей, а даже больше, - сказал Григорян во флеш-интервью перед игрой.

- Учитывая важность матча, было несколько неожиданно увидеть в стартовом составе 20-летнего Павла Долгова. С чем связан этот выбор?

- С беззубостью в атаке.

- А с чем связан выход Хадарцева?

- Неудовлетворительной игрой на флангах.

Трансляция матча "Анжи" - "Ростов"