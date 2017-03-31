19:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "В старте "Анжи" выйдут футболисты, которые должны обыграть "Урал"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян перед началом матча 21-го тура чемпионата России с "Уралом" подчеркнул, что место в стартовом составе махачкалинцев не закреплено ни за одним из футболистов.

По словам специалиста, встречу с первых минут начнут те, кто, по его мнению, должен помочь одержать победу.

- Никто не выходит на поле в стартовом составе потому, что это его место, - сказал Григорян в интервью телеканалу "Наш футбол". - Места в команде не застолблены. Сегодня в старте выйдут те, кто, по моему мнению, должны обыграть "Урал".

Трансляция матча "Анжи" - "Урал"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Он душевнобольной.

19:28

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