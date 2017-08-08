Александр Григорян: "У футболистов, в отличие от меня, нет 30 лет, чтобы вернуться в РФПЛ"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от "СКА-Хабаровск" (0:2) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что футболисты должны пользоваться предоставляемыми шансами. Специалист отметил, что не знает, усилится ли команда до закрытия трансферного окна.

– В пяти матчах одна победа и четыре поражения. Будет ли у команды усиление?

– Я не знаю, будет ли усиление. Считаю, тот ресурс, который есть, мы использовали не на все 100 процентов. Многие забывают, что "Анжи" наполовину состоит из игроков первого дивизиона. Почему говорю "мы", а не "я"? Я многим футболистам давал шанс поработать в премьер-лиге. Как тренер я ошибался, но футболисты должны этот шанс использовать. У них, в отличие от меня, нет еще 20-30 лет возможности работать, чтобы вернуться в премьер-лигу.

Первая победа Хабаровска. Четвертое поражение Григоряна