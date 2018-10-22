Александр Григорян: "Теперь Карерра может идти работать в пиццерию к Боккетти"

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян отметил, что "Спартак" правильно сделал, отправив в отставку главного тренера Массимо Карреру. По его словам, итальянский специалист теперь может идти работать в пиццерию к защитнику команды Сальваторе Боккетти.

- За чемпионство Каррере можно сказать спасибо. Никогда нельзя забывать то, что он сделал для "Спартака", - цитирует "РИА Новости" Григоряна. - Но тренерская жизнь такова, что приходится жить сегодняшними реалиями. За вчерашний день болельщики могут его благодарить, 16 лет клуб не был чемпионом, а с ним завоевал трофей. Теперь, как говорил Каррера, он может пойти работать в пиццерию к Сальваторе Боккетти.

Совершенно очевидно, что этот шаг был сделан вовремя. Игра "Спартака" зашла в тупик, в атакующих действиях команда не знает, что делать, и это удивительно. Команда находится на таком этапе, когда сыгранность должна быть ее козырем. А если человек впервые посмотрит игру "Спартака", то подумает, что команда собралась впервые неделю назад. Для сравнения, тот же "Арсенал", с которым Олег Кононов работает недавно, на голову превосходит в этом плане красно-белых.

У Карреры было достаточно времени, но он не воспользовался им. Итальянский специалист, в отличие от других интервью после матчей, вчера признал свою несостоятельность. Его ответы на пресс-конференции были крайне неуверенными, он трижды говорил, что дело в нем и он, может быть, не прав. Это говорит о том, что он не контролировал ситуацию в команде. Его увольнение должно было состояться еще полтора месяца назад.