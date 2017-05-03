Александр Григорян: "Сравнения с Моуринью? Глупость!"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что сравнение его с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью неуместно. Он добавил, что не хотел бы быть Особенным, как португалец.

– Поначалу вы во флеш-интервью отвечали на вопросы журналистов довольно односложно. А последние ваши высказывания разрывают на цитаты. Освоились, получается, уже в элитном дивизионе?

– Нет. Я себя веду в премьер-лиге так, как говорил и в ФНЛ. Ничего в себе не поменял. Просто я вижу, что приходится теперь играть на шикарных стадионах. Вот что самое главное! А каждое интервью для меня – это не столько способ самовыражения, сколько возможность повлиять на свою команду и на соперника. Если я считаю нужным сделать интервью кратким и сухим, то я так и поступаю. Все остальное для меня не интересно. Мне неважно, как я буду выглядеть. У меня цель – победа.

– Между тем некоторые журналисты уже начали называть вас нашим Особенным, проводя аналогии с Жозе Моуринью.

– Господи! Ну что за глупость? К термину "особенный" можно отнести стадион в Краснодаре. Совершенно потрясающее зрелище. Я даже не выходил на разминку перед последним матчем.

– Почему?

– В этот раз решил сделать так. Настраивался и хотел увидеть стадион с листа. И зрелище меня ошеломило. И я тогда подумал: почему на этом стадионе не будет проводиться чемпионат мира? Ну как же так? Мы же можем показать миру, что в России есть конкретный человек, который может возвести такую арену!

– А что касается Моуринью?

– Никакой, поверьте мне, он не особенный. Это все игра для журналистов. Актерство. Я меньше всего хочу быть Особенным. Больше всего желаю побеждать.

– После матча с "Краснодаром" вы и ваша команда пребываете в "вандерфульном" состоянии?

– Вы мне позвонили в день отдыха команды. Некоторые ребята разъехались по домам, некоторые остались на базе. Я сам постарался сегодня провести день, чтобы никого не видеть и не слышать. Могу сказать только о своих ощущениях. Я не вижу, чем можно гордиться в матче с "Краснодаром". Мы можем занести себе в актив только самоотдачу – прежде всего в обороне. А вот впереди не предложили сопернику ничего интересного. Футбол без атаки – это как поэзия без стихов.