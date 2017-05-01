Александр Григорян: "Шансы остаться в премьер-лиге у "Анжи" появились с моим приходом"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после гостевого матча 26-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (0:0) заявил, что он является причиной, по которой махачкалинцы увеличили свои шансы на сохранение прописки в элите, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Сейчас "Анжи" (29 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице.

– Можно поздравить с ничьей? Это игра развивалась с вашим планом?

– С точки зрения нашей обороны наша игра развивалась по плану. Все равно два голевых момента мы пропустили, но иногда везение к нам возвращается. В атаке у нас не получился выход из-под прессинга соперника, хотя не могу сказать, что он был агрессивен. Просто мы допускали ошибки во взаимодействиях. Одна из причин такой игры – приходится много обороняться, потому иногда не хватает усилий на атаку.

– После прошлого матча какие коррективы внесли?

– Совершенно разные игры. Прошлую игру мы сидели в обороне. Там мы глотнули быстрые атаки, которые завершились результативно. Сами не использовали огромное количество моментов. По такой игре, когда команда тотально владеет территорией, всегда есть моменты, чтобы наказать соперника, если свои эпизоды он не завершает.

– Насколько довольны результатом матча с "Краснодаром"?

– Я доволен итогом.

– Шансы остаться в премьер-лиге увеличились?

– Они появились с того момента, как я возглавил команду.

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи"