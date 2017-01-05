14:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "Сегодня в руководстве "Анжи" люди, которые думают одинаково"

0
0
0

Новый главный тренер "Анжи" Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что намерен полностью сконцентрироваться на работе с клубом. Он добавил, что руководство махачкалинцев готово к сотрудничеству.

– У вас есть команда единомышленников?

– Пока только в руководстве. Именно поэтому меня и пригласили. Сегодня в руководстве "Анжи" люди, которые думают одинаково. Мы знаем друг друга давно. Поверьте, когда такое единение в руководстве, команда быстро обрастет именно теми футболистами, которые пойдут с нами в одной обойме и будут выполнять необходимые задачи.

– То есть нам стоит ждать пополнения в составе "Анжи"?

– Я и так вам достаточно рассказал. Повторюсь: я дорожу шансом, который мне представился. Мне важно сосредоточиться и сконцентрироваться на работе и результате. (Ярослав СУСОВ)

Опрос

Как "Анжи" завершит этот чемпионат?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ