Александр Григорян: "При всех показал Боли, что он не прав"

Интервью "СЭ" дал главный тренер "Анжи" Александр Григорян. Он подчеркнул, что команда намерена решать серьезные задачи.

– Ситуация с нападающим Янником Боли по-прежнему непонятная?

– Он не скрывает, что хочет уйти из "Анжи". Но пока готовится с командой. Я даже даю ему игровую практику в ущерб результату. Мне необходимо увидеть возможности всех футболистов. А вот на третьем сборе выходить на поле в спаррингах будут только те, кого я вижу в основном составе.

– Недавно Боли сказал, что хочет уйти, так как не понимает целей клуба. Вы ему не объясняли, чего намерены добиться?

– Я при всей команде сказал: "Янник, уважаю тебя как футболиста. Но ты заблуждаешься". Он может перейти в Китай и Эмираты – мне все равно. Но вот мы в "Анжи" намерены решать серьезные задачи, а какие цели будет преследовать он? Я не знаю. Для меня на первом месте стоит спортивная составляющая, а не намерение побольше заработать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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