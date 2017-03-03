Александр Григорян: "Претензий по самоотдаче к игрокам "Анжи" не будет"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян на встрече с болельщиками подчеркнул, что самоотдача команды не будет вызывать вопросов у фанатов. По словам специалиста, с каждым днем команда становится более сплоченной.

- Те, кто следит за командой и за событиями, помнят, что я сказал: "если нашей команде не будет хватать мастерства, то мы будем умирать на поле, и у болельщиков к нам претензий не будет", - приводит пресс-служба махачкалинцев слова Григоряна. - Я сказал, и получилось, что не выполнил данное обещание с первого раза. Поэтому я гарантирую вам, что это был первый и последний раз. По-другому и быть не может.

В "Анжи" очень интернациональный коллектив, который с каждым днем становится все сплоченнее и сплоченнее. Любая команда подвергается критике, но чтобы были претензии к нашей самоотдаче, такого не будет. Я вам это гарантирую.