14:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "Претензий по самоотдаче к игрокам "Анжи" не будет"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян на встрече с болельщиками подчеркнул, что самоотдача команды не будет вызывать вопросов у фанатов. По словам специалиста, с каждым днем команда становится более сплоченной.

- Те, кто следит за командой и за событиями, помнят, что я сказал: "если нашей команде не будет хватать мастерства, то мы будем умирать на поле, и у болельщиков к нам претензий не будет", - приводит пресс-служба махачкалинцев слова Григоряна. - Я сказал, и получилось, что не выполнил данное обещание с первого раза. Поэтому я гарантирую вам, что это был первый и последний раз. По-другому и быть не может.

В "Анжи" очень интернациональный коллектив, который с каждым днем становится все сплоченнее и сплоченнее. Любая команда подвергается критике, но чтобы были претензии к нашей самоотдаче, такого не будет. Я вам это гарантирую.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_vstretilsja_s_bolel_shhikami_video030317/

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