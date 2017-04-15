16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "После ничьей с "Зенитом" пребывали в хорошем настроении"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что команда после ничьей с "Зенитом" пребывала в хорошем настроении.

– Безусловно после ничьей с "Зенитом" команда несколько дней пребывала в хорошем позитиве, – отметил Григорян в эфире телеканала "Наш футбол". – Она придала уверенности в своих силах. Со статусным соперником играть легче, это как игра за шесть очков.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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Бен Ричардс

Не только "Анжи", но и 85% всех болельщиков прибывали после этого матча в прекрасном настроении. Спасибо Александр-джан!

18:10

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