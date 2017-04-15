Александр Григорян: "После ничьей с "Зенитом" пребывали в хорошем настроении"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что команда после ничьей с "Зенитом" пребывала в хорошем настроении.

– Безусловно после ничьей с "Зенитом" команда несколько дней пребывала в хорошем позитиве, – отметил Григорян в эфире телеканала "Наш футбол". – Она придала уверенности в своих силах. Со статусным соперником играть легче, это как игра за шесть очков.