Александр Григорян: "Поражение "Анжи" от "Крыльев" полностью на моей совести"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3) подчеркнул, что он ошибся с выбором стартового состава. По итогам встречи тренер махачкалинцев взял всю ответственность на себя.

– Игра полностью на моей совести, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Григорян. – Во-первых, я ошибся со стартовым составом, и ошибся очень серьезно. Во-вторых, команда начала играть с должным настроем только после пропущенного гола, а настрой – это тоже вопрос ко мне.

Стартовый состав сразу повлиял на игру, мы стали раскрываться и дергаться, исчезла присущая нам компактность. У нас были хорошие голевые моменты, но использовать их мы не смогли. А на контратаках "Крылья" нас вскрывали как консервную банку.