Александр Григорян: "Основная моя ошибка состоит в том, что я не доверял запасным"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 6-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:3) отметил, что результат игры предопределили индивидуальные ошибки некоторых исполнителей. По словам наставника, он должен был больше доверять запасным. После поединка Григорян подал в отставку.

- Результат сегодняшней игры опять определили грубейшие индивидуальные ошибки определенных футболистов, - приводит пресс-служба "Анжи" слова Григоряна. - Я сейчас не хочу объявлять имена. Основная моя ошибка - это то, что я не доверял запасным. Когда есть командная игра, люди понимают, что им делать в защите и атаке. Нужно доверять и давать шанс всем футболистам.

Если посчитать количество матчей, в которых индивидуальные ошибки определенных игроков привели к потере очков, станет понятно, что я должен был совершить ротацию и заменить их. Матч с "Ростовом" не был проигрышным, да и в матче с ЦСКА при счете 1:2 было пару моментов. Сказать, что мы провалили игру в Хабаровске, тоже язык не поворачивается. Мы же не та команда, которая должна создавать 20 моментов!

То, что только Маркелов в Хабаровске нанес восемь ударов по воротам, наверно, о чем-то говорит. Когда накапливаются такие игры, в которых команда ни в чем не уступает соперникам по содержанию игры и при этом проигрывает, то, конечно же, в такой ситуации тренер должен подать в отставку.

