Александр Григорян: "Настрой у игроков был безобразный. Но я тоже за это отвечаю"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян подчеркнул, что готов разделить с игроками ответственность за поражение от "Крыльев Советов" (1:3) в 23-м туре чемпионата России. Специалист признал, что должен был выпустить Аяза Гулиева в стартовом составе.

– Это тот случай, когда тренер извиняется перед болельщиками, – цитирует пресс-служба "Анжи" Григоряна. – В данной ситуации я от души извиняюсь перед болельщиками и ответственность за сегодняшнюю игру беру полностью на себя. Почему? Потому что совершенно очевидно, что я ошибся с выбором стартового состава на сегодняшний матч. Вы видели, что сразу после выхода Гулиева на замену игра улучшилась, и мы создали много моментов у ворот соперника.

Нас часто ловили на контратаках, не было компактности. Изначально ошибка была в выборе состава, и это было тяжело исправить. Конечно, есть вопросы и к самим футболистам по их настрою безобразному на матч. Я, как главный тренер, отвечаю за их настрой. Они тоже должны брать какую-то ответственность на себя. После пропущенного гола я увидел горящие глаза, и команда включилась в игру.



– Сегодня у вас была новая связка нападающих – Будковский-Асильдаров. Оцените их игру, на что был расчет в этой игре?



– Расчет был на то, что два габаритных нападающих будут использовать наши прострельные и фланговые передачи. На пятой минуте после передачи Хубулова не реализовал Будковский. Можно перечислять еще моменты, которые и Асильдаров не использовал. Нельзя было после такой яркой игры с "Зенитом" менять Гулиева в стартовом составе. По одной простой причине, пока игра идет не надо смотреть на особенности соперника, а давать играть. Что касается Будковского, то он уже наелся, я хотел выпустить его сегодня на замену, но в последний момент передумал. Мне не удалось принять правильное решение с самого начала, а потом было уже поздно.