Александр Григорян: "Матч с "Уфой" очень важный, после него "Анжи" может обеспечить себе место в премьер-лиге"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян во флеш-интервью в преддверии матча 28-то тура чемпионата России с "Уфой" отметил важность предстоящей встречи. Специалист также отметил, что искусственное поле не станет проблемой для его команды.

- Матч с "Уфой" для нас очень важный, после него мы можем обеспечить себе место в премьер-лиге, - отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Григорян. – К искусственному полю никак не готовились, я много лет работал на таких, поэтому не вижу никакой проблемы.

"Анжи" идет на 12-м месте в турнирной таблице, клуб отделяет четыре очка от зоны стыковых матчей.

Трансляция матча "Уфа" - "Анжи"