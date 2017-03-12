Александр Григорян: "Любой успешный результат буду считать успешным"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян перед гостевым матчем 19-го тура чемпионата России против "Спартака" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда приехала играть в футбол и добывать очки. По словам Григоряна, переживания перед матчем не присущи его команде.

– Мы вообще не переживаем, это не наша характерная черта, – подчеркнул Григорян. – Мы приехали играть в футбол, добывать очки, а переживания – это процесс, который нам не присущ.

– Какой результат будете считать успешным?

– Любой успешный результат буду считать успешным.