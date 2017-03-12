16:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "Любой успешный результат буду считать успешным"

0
0
0
0

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян перед гостевым матчем 19-го тура чемпионата России против "Спартака" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда приехала играть в футбол и добывать очки. По словам Григоряна, переживания перед матчем не присущи его команде.

– Мы вообще не переживаем, это не наша характерная черта, – подчеркнул Григорян. – Мы приехали играть в футбол, добывать очки, а переживания – это процесс, который нам не присущ.

– Какой результат будете считать успешным?

– Любой успешный результат буду считать успешным.

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ