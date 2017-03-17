Александр Григорян: "Лед тронулся. Сейчас будет лезгинка"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 20-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:0) подчеркнул, что долго ждал эту победу, которая стала для него первой на занимаемой должности. После встречи специалист процитировал героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова Остапа Бендера.

- Я давно ждал эту победу, которая стала для меня первой в качестве тренера клуба премьер-лиги, - сказал Григорян в интервью телеканалу "Наш футбол". - Как говорил классик: "лед тронулся".

Гулиев? Думаю, что сегодня он сыграл одну из ведущих ролей. Сама судьба направила его. В старте должен был выйти Брызгалов, но я решил включить в стартовый состав Аяза. Эмоции в раздевалке? Сейчас у нас будет лезгинка.

Трансляция матча "Анжи" - "Оренбург"