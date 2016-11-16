Александр Григорян: "Кто захочет из основы ЦСКА ехать в Хабаровск?"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян в интервью "СЭ" рассказал о сотрудничестве с ЦСКА. Вчера клубы подписали договор, подробности которого не разглашаются.

– Что предполагает это сотрудничество?

– Когда подписываешь договор, это, по идее, предполагает, что он выгоден обеим сторонам. Правда, мне кажется, как правило кто-то получает от соглашения больше другого.

– Так для чего же был подписан этот договор?

– Наверное, в СКА перейдет Ласина Траоре. Если это произойдет, могу со стопроцентной уверенностью сказать, что весной мы через стыки выйдем в премьер-лигу. И тогда уже наше сотрудничество обретет более широкие масштабы.

– Шутите?

– На самом деле, не многие понимают мой юмор. Порой людям сложно понять, когда я шучу, а когда говорю серьезно. Вы, например, не угадали.

– То есть?

– На самом деле в ЦСКА, конечно, есть игроки, которые нам интересны. Про Траоре – это шутка. Кто захочет из основы ехать в Хабаровск? А если брать молодежь, здесь возникает вопрос.

– Какой?

– Если брать игрока, который будет проходить у нас в основной состав, это одно дело. Если же приглашать молодого футболиста только для того, чтобы обкатать его на уровне ФНЛ и все, – мне это неинтересно. На мой взгляд, договор о сотрудничестве между нашими клубами, прежде всего, касается детских спортивных школ, юношеских. Но я до конца еще не понял. Поживем - увидим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)