Александр Григорян: "Комментаторам больше заняться нечем, как следить, где Григорян"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян раскритиковал свою команду за игру в матче 30-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:4), передает корреспонднт "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Действительно, сегодня игра у нас абсолютно не получилась, – начал Григорян. – Из всего того, что задумывали, ни в оборонительных действиях, ни в атакующих ничего не вышло. Хотя первые два гола, которые пришли в наши ворота легко и непринужденно, стали следствием травмы Фибеля, который играет с ней уже четвертый тур. Поэтому он и был заменен позже.

Безусловно, это худшая игра "Анжи" за тот период, что я работаю главным тренером здесь. Были матчи, за которые не стыдно, когда можно было получить удовольствие от результата и игры. Были матчи, которые не получались, но в них мы делали все возможное, чтобы добиться победы. А сегодняшняя игра вообще не далась, и за нее, если честно, стыдно.

– Следили ли за параллельными матчи конкурентов?

– Да. После перерыва.

– Как реагировали?

– Как вам сказать... Сидел после первого тайма, сразу не стал выходить на скамейку, хотел посмотреть сверху обзор нашей игры и внести коррективы по заменам. Константин Генич, который вел эфир – им же, комментаторам, больше заняться нечем – произнес: "Григоряна нет на лавке, наверное, просматривает матчи конкурентов". Думаю, ладно, моя персона, видимо, самая интересная, пойду тогда на лавочку. Но я не смотрел игру "Терека", смотрел наш матч сверху, чтобы разобраться в структуре и подсказать ребятам. В целом второй тайм мы провели достойно.