Александр Григорян: "Кацаев и Будковский в заявке "Анжи"? Иногда человек может выздоравливать"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил в эфире телеканала "Наш футбол", что у команды боевой настрой на игру с железнодорожниками. Специалист подчеркнул, что полузащитник команды Адлан Кацаев и нападающий Филипп Будковский успели восстановиться к предстоящей встрече.

– Каково настроение и настрой махачкалинцев перед игрой?



– (После паузы) Боевое!

– На сайте клуба Кацаев и Будковский значились в числе травмированных, но в итоге оба попали в заявку команды на игру. Это тренерская хитрость или качественная работа медицинского штаба?

– Даже не знаю, что сказать... Знаете, есть тенденция, что иногда человек может выздоравливать.

Напомним, что матч "Анжи" – "Локомотив" состоится сегодня, 8 мая, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.