Александр Григорян: "Хотелось бы догнать "Амкар"

Интервью "СЭ" дал главный тренер "Анжи" Александр Григорян. Он подчеркнул, что по-прежнему хочет догнать в турнирной таблице "Амкар". Пермская команда опережает махачкалинцев после 17 туров на семь очков.

– Дмитрий Кудряшов поедет с "Анжи" на третий сбор?

– Этот человек помогает мне строить команду. У него есть необходимые для коллектива человеческие и лидерские качества. Он как тренер может устанавливать необходимую коммуникацию с игроками. Может быть, сейчас ему не позволяет проводить полный матч на поле его возраст, мобильность. Но вот непосредственно на тренировках Дмитрий приносит огромную пользу. Смотреть на его действия одно удовольствие. Скорость своего мышления Кудряшов способен передать нашим футболистам.

– Вы как-то заметили: "Кудряшов стал бы выдающимся футболистом, если бы не его аппетит". Какой у него сейчас вес?

– На данный момент весит 85 кг. У меня в "Луче" весил на 10 кг больше.

– Когда только вы приняли "Анжи", сказали, что хотели бы догнать в турнирной таблице "Амкар", который сейчас находится на шестом месте. Не погорячились?

– Сейчас "Амкар" – не просто сыгранная команда, а целеустремленная и очень мотивированная. По бойцовским качествам пермяки одни из лучших в премьер-лиге. Но мне бы хотелось их догнать. По-прежнему такое желание присутствует. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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