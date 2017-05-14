18:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "Футболисты "Анжи" хотели сыграть вничью, которая нас не устраивала"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от "Уфы" (1:2) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что причиной второго пропущенного мяча стала потеря концентрации. Махачкалинский клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице, находясь в четырех очках от зоны стыковых матчей.

– Почему пропустили гол? Наверное, потеря концентрации, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Григорян. – Чем вызвана? К сожалению, желанием сыграть вничью, которая нас не устраивала. Как охарактеризовать игру? Никак. Мы потеряли очки.

"СЭ" вел трансляцию встречи

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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