Александр Григорян: "Футболисты "Анжи" хотели сыграть вничью, которая нас не устраивала"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от "Уфы" (1:2) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что причиной второго пропущенного мяча стала потеря концентрации. Махачкалинский клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице, находясь в четырех очках от зоны стыковых матчей.

– Почему пропустили гол? Наверное, потеря концентрации, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Григорян. – Чем вызвана? К сожалению, желанием сыграть вничью, которая нас не устраивала. Как охарактеризовать игру? Никак. Мы потеряли очки.

"СЭ" вел трансляцию встречи