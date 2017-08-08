Александр Григорян: "Если бы матч состоялся вчера, "СКА-Хабаровск" засчитали бы поражение"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян призвал журналистов не задавать ему вопросы о состоянии газона на стадионе им. Ленина в Хабаровске, где его команда в 5-м туре чемпионата России проиграла местному СКА (0:2). Накануне игры газон был затоплен из-за ливневых дождей.

- Состояние поля перед матчем? Я знаю об этом все, - цитирует официальный сайт "СКА-Хабаровск" Григоряна. - Лучше не задавайте мне такие вопросы, чтобы я на всю страну не рассказывал о поле.

Давайте лучше я спрошу. Что было бы, если бы матч состоялся вчера? Вашей команде бы засчитали техническое поражение.

Первая победа Хабаровска. Четвертое поражение Григоряна