Александр Григорян: "Для меня игра со "СКА-Хабаровск" – особенная"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян сказал, что матч 5-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" станет для него особенным. Специалист возглавлял дальневосточную команду в сезонах-2011/12 и 2015/16.

– Когда прилетели, не пошел спать – прогулялся по городу, – сказал Григорян во флеш-интервью. – Что касается города, многие изменения произошли еще при мне. Для меня это особенная игра.

Стоит ли ждать усиления до закрытия трансферного окна? Не могу ответить на этот вопрос.

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Анжи"