Александр Григорян: "Давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказки"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 29-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:2) отметил, что его утомили разговоры о психологии команды. По словам наставника, ему не стыдно за проделанную работу в махачкалинском клубе.

- Печально, психология... Я это слышу от своих руководителей, я от этого устал, - заявил Григорян на пресс-конференции. - Давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказки. А я знаю, с кем я вступил в сезон, как я вступил, в каких условиях, и я могу сказать, что мне, как тренеру, не стыдно за работу. Да, я совершал ошибки. Как и любой тренер. Просто мои ошибки более заметны. Но мне за свою работу не стыдно. Посмотрим, как будет играть другой.