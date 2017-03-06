Александр Григорян: "Что сейчас говорить об усилении? Чемпионат уже начался"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Рубина" заявил, что команда постарается добиться максимального результата с нынешним подбором футболистов. На данный момент казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны, "Анжи" идет на 11-й строчке.

– Все позиции невозможно укрепить, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Григорян. – Что об этом говорить сейчас? Чемпионат уже начался. Игра скоро начнется, для нас это дебют. Постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата.