19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "Что сейчас говорить об усилении? Чемпионат уже начался"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Рубина" заявил, что команда постарается добиться максимального результата с нынешним подбором футболистов. На данный момент казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны, "Анжи" идет на 11-й строчке.

– Все позиции невозможно укрепить, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Григорян. – Что об этом говорить сейчас? Чемпионат уже начался. Игра скоро начнется, для нас это дебют. Постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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biglikeasun

мне он нравится, такой футбольный жириновский

20:01

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