Александр Григорян: "Безусловно, "Анжи" заслужил ничью в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 4-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1) отметил, что его команда во втором тайме играла лучше соперника. По словам наставника, махачкалинцы заслужили на одно очко в этом поединке.
- В целом было видно, что после забитого гола "Ростов" отдал инициативу и строил игру исключительно на контратаках, - приводит прес-служба "Анжи" слова Григоряна. - Во втором тайме мы улучшили качество взаимодействия, что отразилось в большом количестве подходов к воротам, которые завершали ударами. Но, к сожалению, не продавили, не смогли забить очень важный гол. Безусловно, в этом матче мы заслужили ничью, тем не менее, имеем поражение.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/aleksandr_grigorjan_mi_zaslujili_nich_ju_video050817/
balaton78
Ростов заслуженно победил!
12:01 5 августа
hant64
Ну раз заслужили, возьмите, и в турнирную таблицу добавьте себе очечко. И ведите свою таблицу, к концу сезона, глядишь, на таких "заслуженных" играх призёрами станете.
11:45 5 августа
Лед
Дебил
07:31 5 августа