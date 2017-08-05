Александр Григорян: "Безусловно, "Анжи" заслужил ничью в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 4-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1) отметил, что его команда во втором тайме играла лучше соперника. По словам наставника, махачкалинцы заслужили на одно очко в этом поединке.

- В целом было видно, что после забитого гола "Ростов" отдал инициативу и строил игру исключительно на контратаках, - приводит прес-служба "Анжи" слова Григоряна. - Во втором тайме мы улучшили качество взаимодействия, что отразилось в большом количестве подходов к воротам, которые завершали ударами. Но, к сожалению, не продавили, не смогли забить очень важный гол. Безусловно, в этом матче мы заслужили ничью, тем не менее, имеем поражение.