Александр Григорян: "Анжи" считают аутсайдером, а я вижу в нас огромный потенциал"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян отметил, что у него есть чувство необходимости что-то наверстать. Специалист подчеркнул, что его команде по силам не только не вылететь из премьер-лиги, но и подняться выше, чем сейчас находится.

– Когда я выиграл первый женский чемпионат, я прочувствовал это ощущение полета, – цитирует еженедельник "Футбол" Григоряна. – Его мне много лет не хватает. Мой организм стремится к нему. У меня сейчас есть чувство, что нужно что-то наверстать. Очень нужно наверстать. Но в то же время в тот момент я не ощутил никакого ликования. Может быть, потому, что я ждал этого момента, прокрутил его у себя в голове неоднократно. Точно так же на международной арене. Я понимал, что мы, выйдя в финал Лиги чемпионов, вроде как и подвиг совершили. А в то же время я как будто ждал его. Вообще это особенность, наверное, любого человека, который стремится к какой-то определенной цели, – заранее прокручивать в голове путь к ней, видеть ее, шаг за шагом идти к ней, ежедневно прилагая усилия.

– С этим "Анжи", мне кажется, ощущение полета не так быстро можно будет почувствовать.

– Нет, у нас есть сейчас очень хорошие стартовые позиции. Я даже их озвучиваю, зная психологию людей, футболистов и тренеров. Сейчас нас многие списали в аутсайдеры. Во-первых, неопытный тренер, а для многих не просто неопытный, но еще и необоснованно амбициозный. Во-вторых, команда, которая поменялась практически на сто процентов. Пришли игроки из первого дивизиона или те, кто не имел большой практики в премьер-лиге. В силу традиций все это будет соперников расхолаживать. Даже после того, как я сейчас произношу это и знаю, что меня услышат, все равно нас будут недооценивать. А я же вижу в нас огромный потенциал. И прежде всего он в нашем настоящем желании добиться чего-то серьезного. Именно отсутствие игровой практики, а также стремление некоторых игроков наконец-таки в премьер-лиге себя реализовать будет движущей силой.

– Что значит "добиться чего-то серьезного"?

– В нашей ситуации добиться серьезного – это изменить отношение в мотивации. На данный момент самое главное – это понять, что мы способны не просто не вылететь из премьер-лиги, а подняться выше, чем находимся сейчас.