Александр Григорян: "Анжи" победил "Терек" заслуженно"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 24-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:0) выразил мнение, что его команда одержала победу заслуженно. По словам специалиста, махачкалинцы правильно выстроили игру. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– Мое субъективное мнение – мы заслужили эту победу, – приводит официальный сайт "Терека" слова Григоряна. – Правильно выстроили игру. Нам повезло, что удалось забить быстрый гол. И нам было проще довести дело до ума. У соперника были подходы, когда могли нам забить. Но мы создавали предпосылки для контратак, когда могли убежать и забить еще 1-2 гола. Думаю, результат матча в целом закономерен.