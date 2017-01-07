Александр Григорян: "Анжи" отправится на первый сбор в полном составе"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян сообщил, что все футболисты махачкалинского клуба примут участие в тренировочном сборе в Анталии. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство махачкалинского клуба готово бесплатно отпустить 13 игроков основного состава.



– Команда летит на первый сбор фактически в полном составе, за исключением двух игроков – Берндарда Бериши и Джонатана Менсы, которые покинули команду зимой, – приводит ТАСС слова Григоряна. – Остальные все в полном и звездном составе летят на сбор. Не знаю, откуда появилась информация про 13 игроков.

На первом сборе не вижу в переводчиках необходимости. Игроки являются профессионалами, которые приехали зарабатывать большие деньги. Пусть учатся понимать по-русски хотя бы на бытовом уровне.



Боли, как и другие наши звездные ребята, являются нашей прерогативой. Я еду тренировать команду, которая есть, а кто там кого продаст, купит, кто уйдет – это важный момент, конечно, но тренировать будем всех. Если наши высокооплачиваемые игроки будут пользоваться спросом других команд, значит, по факту сразу будем искать замену.

"Анжи" после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.