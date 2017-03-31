Александр Григорян: "Анжи" не заслуживал поражения, но допустил ряд грубых ошибок"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян подчеркнул, что его команда не заслуживала поражения от "Урала" (2:3) в матче 21-го тура чемпионата России. По его словам, махачкалинцы не смогли удержать победный счет, потому что допустили ряд грубых ошибок.

- "Анжи" совершенно не заслуживал поражения в матче, но мы совершили ряд грубых ошибок, - сказал Григорян в эфире телеканала "Наш футбол". - Думаю, что ключевым моментом стала замена Брызгалова в перерыве из-за микротравмы. Из-за этого мы потеряли в опорной зоне.

Во втором тайме повели в счете и могли довести игру до победы. Трудно винить кого-то из игроков. Сначала автогол, а в последнем мяче великолепно отыгравший Жиров допустил детскую ошибку, передержав мяч на фланге. Жизнь продолжается. Будем настраиваться на "Зенит".

Трансляция матча "Анжи" - "Урал"