Александр Горшков: "Витселя стоило отпустить в "Ювентус"

Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков поделился с "СЭ" мнением о летней трансферной кампании сине-бело-голубых.

– Вместо ушедшего в "Валенсию" Гарая в Петербург из Ростова прибыл Новосельцев. Достойная ли это замена аргентинцу?

– Уход Гарая, конечно, существенная потеря. В "Зените" это был ключевой игрок. Но если захандрил футболист, потерял желание играть, нашли срочное решение – замена на Новосельцева. Иван с российским паспортом, ему есть куда прибавлять.

– Правильно ли поступило руководство "Зенита", оставив Витселя?

– Не отпускать бельгийца было ошибкой. Его стоило отпустить, но, видимо, с "Ювентусом" не сошлись в деталях переговоров. Можно много говорить, что Витсель профессионал, но внутреннее состояние, мотивация сыграют свою роль. Когда игрок несчастен, он не может показывать свой лучший футбол. Придется как-то мотивировать!

– Главное приобретение этого лета у питерцев – бразилец Жулиану. Ваши впечатления от игры этого футболиста в первых турах чемпионата?

– Он еще не так много сыграл, но все равно видно, что на данном этапе бразилец усилил "Зенит", потерявшего диспетчера Данни. А Жулиану именно такой – комбинирует, забивает. Замена Халку? Он разыгрывающий футболист, а Халк был явным нападающим – сравнивать их неуместно.

– Роберт Мак отлично проявил себя на Euro-2016. Стоит ли ждать подобной игры словака на "Петровском"?

– Мы пока его толком не видим на поле, поэтому оценить игрока сложно. Адаптация и конкуренция дают о себе знать. Хочется верить, что словак проявит себя. (Иван ОРЕХОВ)