17:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Горшков: "В основном составе "Зенита" хочется видеть Джорджевича"

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Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков выразил мнение, что в предстоящем матче 7-го тура чемпионата России "Зенит""Рубин" подопечные Мирчи Луческу могут одержать победу. Встреча начнется в 19.30 на стадионе "Петровский". После шести проведенных в чемпионате матчей "Зенит" занимает 4-е место с 12 очками, а "Рубин" идет на 12-м месте с шестью очками.

– В основном составе "Зенита" хочется видеть Джорджевича, он заслужил это право своей игрой, – сказал Горшков. – Возможна ротация и во вратарской линии: можем увидеть Михаила Кержакова. На поле может выйти Кокорин, так как есть определенные проблемы с Шатовым. Если сине-бело-голубые бросят в игру все свои силы, то смогут победить подопечных Хави Грасия со счетом 2:0. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Зенит" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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