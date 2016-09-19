Александр Горшков: "В основном составе "Зенита" хочется видеть Джорджевича"

Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков выразил мнение, что в предстоящем матче 7-го тура чемпионата России "Зенит" – "Рубин" подопечные Мирчи Луческу могут одержать победу. Встреча начнется в 19.30 на стадионе "Петровский". После шести проведенных в чемпионате матчей "Зенит" занимает 4-е место с 12 очками, а "Рубин" идет на 12-м месте с шестью очками.

– В основном составе "Зенита" хочется видеть Джорджевича, он заслужил это право своей игрой, – сказал Горшков. – Возможна ротация и во вратарской линии: можем увидеть Михаила Кержакова. На поле может выйти Кокорин, так как есть определенные проблемы с Шатовым. Если сине-бело-голубые бросят в игру все свои силы, то смогут победить подопечных Хави Грасия со счетом 2:0. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Зенит" - "Рубин"