Александр Горшков – об Аршавине: "Он внес огромный вклад в самые яркие победы "Зенита"

Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков поделился мнением о завершении карьеры Андрея Аршавина, с которым он вместе выступал за питерцев в 2004-2008 годах. Сегодня бывший форвард сборной России, выступавший в последние годы за "Кайрат", объявил об уходе из большого спорта.

37-летний футболист провел 75 матчей в составе нашей национальной команды, забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008. В "Зените" на счету нападающего 80 мячей в 376 официальных встречах, он трехкратный чемпион страны, победитель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Суперкубка России, Кубка премьер-лиги. Аршавин 126 раз выходил на поле в форме лондонского "Арсенала", забил за "канониров" 28 голов.

– Хочу пожелать ему найти себя после окончания яркой футбольной карьеры, – сказал Горшков. – Андрей – один из самых ярких и талантливых игроков России. Он внес просто огромный вклад в самые яркие выступления "Зенита" – в первую победу клуба в РПЛ и в выигрыш Кубка УЕФА. Аршавин – неординарный, индивидуально сильный футболист, который навсегда запомнится болельщикам. (Игорь Новиков)