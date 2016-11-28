Александр Горшков: "Не стал бы винить Лодыгина во втором голе"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков отметил, что конфликт в раздевалке сине-бело-голубых после поражения от "Краснодара" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России мог иметь место. По его словам, винить вратаря Юрия Лодыгина во втором голе краснодарцев не стоит.

– Развязка матча получилась неожиданной. Большую часть встречи игра была равной, – отметил Горшков. – Казалось, что исход матча решит один гол и победа никуда от "Зенита" не денется. Но удача и доля везения оказались на стороне "Краснодара".

– Питерцы рано поверили в победу?

– Расслабленности точно не было. Хозяева пошли ва-банк, это их заслуга, что до самого конца верили в успех.

– Стоит ли винить Лодыгина во втором пропущенном голе?

– Не думаю. Юрий вышел из ворот, выбил мяч после навеса Измайлова. К сожалению для "Зенита" классный удар удался Окриашвили. Такие голы случаются нечасто и в этом большая заслуга грузинского футболиста.

– Видели жест Дзюбы, попавший в кадр сразу после гола Окриашвили?

– Да. Но даже не могу представить, кому он был адресован.

– А как отнеслись к слухам, что в раздевалке "Зенита" произошла драка?

– Клуб уже опроверг эту информацию. Допускаю, что конфликт мог быть. Никто не может быть доволен результатом матча. Тем более такое в футболе не редкость – тот же "Спартак" несколько лет назад в Грозном дрался.

– Отрыв от "Спартака" составляет уже 6 очков. Не многовато?

– Для красно-белых это хороший результат. Но чемпионская гонка еще в самом разгаре, интрига еще не умерла.

– Кто будет бороться за золото?

– "Спартак" и "Зенит". (Сергей АСТАХОВ)