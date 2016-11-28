Александр Горшков: "Не стал бы винить Лодыгина во втором голе"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков отметил, что конфликт в раздевалке сине-бело-голубых после поражения от "Краснодара" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России мог иметь место. По его словам, винить вратаря Юрия Лодыгина во втором голе краснодарцев не стоит.
– Развязка матча получилась неожиданной. Большую часть встречи игра была равной, – отметил Горшков. – Казалось, что исход матча решит один гол и победа никуда от "Зенита" не денется. Но удача и доля везения оказались на стороне "Краснодара".
– Питерцы рано поверили в победу?
– Расслабленности точно не было. Хозяева пошли ва-банк, это их заслуга, что до самого конца верили в успех.
– Стоит ли винить Лодыгина во втором пропущенном голе?
– Не думаю. Юрий вышел из ворот, выбил мяч после навеса Измайлова. К сожалению для "Зенита" классный удар удался Окриашвили. Такие голы случаются нечасто и в этом большая заслуга грузинского футболиста.
– Видели жест Дзюбы, попавший в кадр сразу после гола Окриашвили?
– Да. Но даже не могу представить, кому он был адресован.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar - ШИКАРНЫЙ ГОЛ! ЧЕРЕЗ СЕБЯ!#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 2:1 90+4' Торнике Окриашвили pic.twitter.com/4KcKZjr6kl– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 27 November 2016
– А как отнеслись к слухам, что в раздевалке "Зенита" произошла драка?
– Клуб уже опроверг эту информацию. Допускаю, что конфликт мог быть. Никто не может быть доволен результатом матча. Тем более такое в футболе не редкость – тот же "Спартак" несколько лет назад в Грозном дрался.
– Отрыв от "Спартака" составляет уже 6 очков. Не многовато?
– Для красно-белых это хороший результат. Но чемпионская гонка еще в самом разгаре, интрига еще не умерла.
– Кто будет бороться за золото?
– "Спартак" и "Зенит". (Сергей АСТАХОВ)