Александр Горшков: "Не думаю, что Кержаков не тянет уровень "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков считает, что Александр Кержаков мог не поехать на сбор питерской команды не по игривым причинам. Горшков добавил, что стоит дождаться официальной версии.

– Для меня это новость, что "Зенит" не взял на вторые сборы Кержакова, и поскольку я далек от команды, не могу предположить, почему так получилось. Возможна любая причина: семейные обстоятельства, травма, внутренние дела. Пока мы не знаем, что именно случилось. Я не думаю, что Александр не тянет уровень "Зенита". При нормальном отношении Саши его уровень позволяет входить в обойму питерской команды. Возможно, есть какие-то внутренние недопонимания. Будем ждать официальной информации клуба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)