14:32 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Горшков: "Не думаю, что Кержаков не тянет уровень "Зенита"

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Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков считает, что Александр Кержаков мог не поехать на сбор питерской команды не по игривым причинам. Горшков добавил, что стоит дождаться официальной версии.

– Для меня это новость, что "Зенит" не взял на вторые сборы Кержакова, и поскольку я далек от команды, не могу предположить, почему так получилось. Возможна любая причина: семейные обстоятельства, травма, внутренние дела. Пока мы не знаем, что именно случилось. Я не думаю, что Александр не тянет уровень "Зенита". При нормальном отношении Саши его уровень позволяет входить в обойму питерской команды. Возможно, есть какие-то внутренние недопонимания. Будем ждать официальной информации клуба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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