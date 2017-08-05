Александр Горшков: "Было важно обыграть "Спартак". Дальше парни будут расти"

Главный тренер молодежки "Зенита" Александр Горшков после победы над "Спартаком" (2:1) в домашнем матче 4-го тура молодежного первенства премьер-лиги отметил, что команда добилась важного результата. По словам наставника, в случае с назначением пенальти в ворота питерцев не было игры рукой.

– Мы очень благодарны ребятам, нашим футболистам, которые до конца верили и стремились изменить то положение, в котором мы оказались, – цитирует Горшкова официальный сайт "Зенита". – В случае с назначением пенальти в наши ворота не было игры рукой, мяч просто попал в руку. К сожалению, мы попали в такую непростую ситуацию, но ребята правильно среагировали в раздевалке и на поле.

В концовке игроки отдали все силы и смогли изменить результат. Эта победа очень важна для нас с той точки зрения, что мы в первых трех турах выступали неоднозначно. Кроме того, было важно обыграть принципиального соперника. Дальше парни будут расти.