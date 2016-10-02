20:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Горшков: "Арбитр не соответствовал уровню матча "Зенит" – "Спартак"

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Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков после матча 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2) подчеркнул, что главный судья встречи Сергей Иванов допускал ошибки. При этом, по словам Горшкова, победа "Зенита" заслуженная.

– Счет подвел итог матча, – подчеркнул Горшков. – Хотя, было бы более закономерно, если бы отрыв не был столь большим.

Из игроков "Зенита" запомнился Жулиану своими острыми передачами. Кроме того, действия Дзюбы имели опасность для соперника. В составе "Спартака" хотелось бы выделить Промеса, Зе Луиша.

Судья, конечно, допускал ошибки, однако, они были как в одну, так и в другую сторону. Тем не менее, победа "Зенита" заслуженная. У красно-белых возникали большие проблемы в обороне. Арбитр терялся, не соответствовал уровню данного матча. Но его действия кардинально не повлияли на результат. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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машинист123рус

интересно а сколько заплатил аек...сан гален...кошице...и т.д и т.п.

21:38

машинист123рус

howard Азмуна завалили точно так так же. На бедро взяли. но на это спартак экспресс внимание не обратил

21:37

howard

Азмуна завалили точно так так же. На бедро взяли.

21:24

aterik

что то мало соплей, давайте побольше слез!

21:24

Dexterous

Нашли у кого спросить. Боярский, Горшеов, Миллер, бабушка Кришито... Ждем новых откровений честных...

21:23

футбол2018

Опять судей на кол!!!Опять обидели свиннорылых!!Федун,ГВК!!

21:17

SPFAN

А есть хоть один судья. который соответствует уровню?

21:14

Seraffim

Как в одну, так и в другую сторону... посмотрите, сколько судья свистнул штрафных, во втором тайме в сторону "Спартака" и сколько в сторону "Зенита" и сразу все станет ясно! И это не ошибки, а намеренное судейство, только слепой это не видит.

21:03

mallwen

Спросили у зенитовца мнение - лол:)

20:51

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