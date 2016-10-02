Александр Горшков: "Арбитр не соответствовал уровню матча "Зенит" – "Спартак"

Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков после матча 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2) подчеркнул, что главный судья встречи Сергей Иванов допускал ошибки. При этом, по словам Горшкова, победа "Зенита" заслуженная.

– Счет подвел итог матча, – подчеркнул Горшков. – Хотя, было бы более закономерно, если бы отрыв не был столь большим.

Из игроков "Зенита" запомнился Жулиану своими острыми передачами. Кроме того, действия Дзюбы имели опасность для соперника. В составе "Спартака" хотелось бы выделить Промеса, Зе Луиша.

Судья, конечно, допускал ошибки, однако, они были как в одну, так и в другую сторону. Тем не менее, победа "Зенита" заслуженная. У красно-белых возникали большие проблемы в обороне. Арбитр терялся, не соответствовал уровню данного матча. Но его действия кардинально не повлияли на результат. (Любовь КОНЯЕВА)