Александр Головин: "Я бы не сказал, что "Спартак" ослаб"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. В последнем матче премьер-лиги армейцы обыграли действующего чемпиона со счетом 2:1.

– В дерби вы почувствовали, что "Спартак" стал слабее по сравнению с прошлым сезоном? Что сейчас не так с красно-белыми?

– Да я бы не сказал, что они ослабли. Спартаковцы играли хорошо, навязывали нам борьбу на каждом участке поля. В какой-то мере нам не повезло в начале игры. Помните, какой хороший, пусть и не 100-процентный момент, был у Дзагоева? Опасно били издали, но...

– Генеральный директор вашего клуба Роман Бабаев даже признался, что после гола "Спартака" начал верить в карму...

– Да, да! Я тоже вспомнил предыдущее дерби на нашем стадионе, когда мы упустили немало моментов. Подумалось: не может же быть так два раза подряд!

– Показалось, что после пропущенного мяча ЦСКА уперся в стену. Сами верили, что способны все перевернуть?

– Конечно. Даже когда некоторые болельщики и друзья смирились с поражением, понимал, что можем еще все перевернуть. Мы же проводили неплохие атаки. А когда команда ведет в счете и пропускает в концовке, то может психологически надломиться. Так, видимо, и случилось со "Спартаком". И тут же забили второй мяч. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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