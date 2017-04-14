Александр Головин: "Все знают, что "Ростов" способен на большее"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин накануне матча 23-го тура чемпионата России против "Ростова" заявил, что ростовский коллектив способен на большее, чем быть 7-м в турнирной таблице. Также он отметил, что ростовчанам было проще выступать в еврокубках, так как там команда может всегда действовать вторым номером.

– Играть на два фронта любому российскому клубу тяжело, потому что мало у кого в стране есть два практически равноценных состава, – цитирует пресс-служба клуба Головина. – "Ростов", пусть с незначительными изменениями, выступает в России и в Европе одними и теми же футболистами. Думаю, в еврокубках у них получилось лучше, потому что там они могут играть в свой излюбленный футбол вторым номером, на контратаках, когда мяч контролирует соперник. А вот в недавней встрече с "Крыльями Советов", к примеру, им приходилось действовать первым номером, и забить они не сумели.

– "Ростов", на ваш взгляд, справедливо занимает сейчас седьмое место?

– В этом чемпионате очень прибавили "Уфа" и "Амкар", которые в таблице сейчас опережают ростовчан. Эти две команды тоже играют в пять защитников и в матчах с фаворитами им практически ничем не уступают. Думаю, все знают, что "Ростов" способен на большее, мы это видели в прошлом году. Где-то пока мешает невезение, плюс класс команд, претендующих на высокие места в первенстве, постепенно выравнивается, сейчас ты никогда не знаешь, как закончится практически каждый следующий матч.

"Ростов" держится в первую очередь на Тимофее Калачеве и паре форвардов Полоз – Азмун, но связывает их Кристиан Нобоа. Его я и назову лучшим в составе ростовчан. Смотрел практически все игры этой команды, именно через Нобоа проходят почти все атаки. Ну а в разрушении у "Ростова" нет равных Гацкану, об этом все знают.