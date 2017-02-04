Александр Головин: "Возможно, Траоре не хватило удачи в ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин подчеркнул, что требования главного тренера армейцев Виктора Гончаренко схожи с требованиями бывшего наставника красно-синих Леонида Слуцкого. Хавбек отметил, что ему было непросто перестроиться под новую схему.

- Гончаренко и Слуцкий примерно похожи в плане требований. Только теперь новый тренер наигрывает другую схему, - приводит ТАСС слова Головина. - Пока наставник рассматривает меня в позиции под нападающим, но при этом возможен иногда выход и слева в полузащите, правда в контрольных матчах я на ней еще не выступал. Первое время тяжело было перестроиться, но сейчас, к концу второго сбора, уже стало попроще.

По Слуцкому скучаю, все ждут его приезда к нам. Он первый пригласил меня в основную команду, во взрослый футбол. На первом сборе я заболел, и он сам позвонил мне, поддержал.

Мне очень нравится игра Тошича и Дзагоева, считаю их лидерами команды. В самый важный и сложный момент, в тяжелых матчах у них получается проявлять свои лучшие качества, этому мне еще нужно научиться. Нельзя не упомянуть и Фернандеса - он большой работяга, на поле точно никому не уступит, в этом плане он мне очень импонирует.

Оланаре пришел к нам уже в хорошей форме, самостоятельно тренировался. Он демонстрирует хороший дриблинг, отлично держит мяч и удар у него достаточно сильный. Если игра не будет получаться, то можно быть уверенным, что Аарон сможет зацепиться за мяч и что-то придумать впереди.

Ласина вполне хороший игрок, мне его игра нравилась. Не зря он смог забить шесть мячей за нас, это не самый плохой показатель. Возможно, ему где-то чего-то не хватило.