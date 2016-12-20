Александр Головин: "Вечеринки в Монако? Даже мысли такие не посещают"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин отметил, что одним из его увлечений являются компьютерные игры. По словам 20-летнего хавбека, его основная задача – доказать свое право на место в составе ЦСКА и попадание в сборную России.
– Вечеринки в Монако? Даже мысли такие не посещают, – приводит "Р-Спорт" слова Головина. – Живу обычно: тренировка – дом. Из увлечений – компьютерные игры. Могу с друзьями, ребятами по команде в кино сходить. Тусовки мне не нравятся. Я не тусовочный человек. Сосредоточен на футболе, ничего лишнего. Мне еще работать и работать. Нужно доказывать свое место в составе ЦСКА, ну и, конечно, хочу попасть в сборную.
– За сборную при Черчесове вы пока еще не играли. Контакт с тренерским штабом сборной есть?
– Лично со мной никто не разговаривал. Вроде бы Станислав Саламович общался с начальником селекционного отдела ЦСКА Олегом Яровинским. Я в ноябре перед поездкой в сборную получил травму и, к сожалению, не смог прибыть в команду.
– Сможет ли ЦСКА, который в межсезонье ждут большие изменения, защитить чемпионский титул в текущем сезоне?
– ЦСКА всегда будет первым!
Meddle
Молодец, Саша. Оставайся таким.
11:11
spetrov
Слава богу что не посещают.
11:07