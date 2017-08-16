Александр Головин: "В "Спартаке" я оказался в похожей с Кокориным ситуации"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что не испытывает ненависти к "Спартаку", в котором мог оказаться в детстве. В стане красно-белых хавбек провел около недели.

– Что лично вы испытываете к "Спартаку? Это для вас красная тряпка, красно-белые вас реально раздражают?

– Никакой особой ненависти к "Спартаку" не испытываю. Это просто принципиальный соперник, с которым всегда приятно играть. И, конечно, каждый раз хочется только побеждать.

– А вы же сами могли оказаться когда-то в "Спартаке"?

– Да, мне тогда было 10 или 11 лет. Приехал из своего города с родителями в "Спартак" на просмотр. Где-то неделю тренировался.

– Не подошли?

– Мне сказали, что взяли бы меня, если бы я жил в Москве. А в интернат они готовы были пригласить иногородних ребят, если те были сильнее местных.

– То есть у вас примерно такая же ситуация, как у Кокорина?

– Да, что-то подобное. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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