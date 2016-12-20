Александр Головин: "В ЦСКА все хорошо, об уходе не думаю"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин отметил, что выступление в составе армейцев было для него приоритетом во время продления контракта. По словам 20-летнего игрока, в стане красно-синих все в порядке и мысли об уходе из команды его не посещают.

– Вариант с ЦСКА был приоритетным, мы с агентом даже не рассматривали никакие другие варианты, - приводит "Р-Спорт" слова Головина. - В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думал и не думаю об уходе.

– Вы стали обладателем премии "Первая пятерка" по итогам года. Кого выделили бы среди футболистов своего возраста по позициям?

– Вратарь – Антон Митрюшкин, защитник – Никита Чернов, полузащитник – Александр Макаров, нападающий – Федор Чалов. Выделил бы еще центрального полузащитника Сашу Трошечкина.

– За Митрюшкиным и Макаровым следите? Смотрите чемпионат Швейцарии и ФНЛ?

– С Антоном мы были в сборной у Дмитрия Хомухи. Он хороший сильный вратарь. За "Тосно" в ФНЛ слежу, Макаров ведь играет там на правах аренды из ЦСКА, и руководство армейцев пристально следит за Сашей, так что смотрю матчи, если удается.