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Александр Головин: "В ЦСКА никто не думает о том, как быть без Еременко"

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Александр ГОЛОВИН, Роман ЕРЕМЕНКО и Сергей БРЫЗГАЛОВ.Александр Головин: "Как будем без Еременко? Как-то..."

Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметил, что старается не забивать голову мыслями о том, что в период отстранения хавбека Романа Еременко на него ложится дополнительная ответственность. Напомним, что полузащитник сборной Финляндии на месяц отстранен от участия в матчах за национальную команду и клуб. При этом официальная причина до сих пор неизвестна.

– Нельзя не спросить о главной теме последних дней... Как теперь ЦСКА быть без Еременко?

– Как-то будем... На самом деле никто в команде об этом особенно не думает. Готовимся к матчу.

– Чувствуете, что именно на вас теперь, как на креативного игрока средней линии, ложится дополнительная ответственность?

– Стараюсь не забивать таким голову. Просто буду стараться играть лучше и показывать максимум. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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