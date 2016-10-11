Александр Головин: "В ЦСКА никто не думает о том, как быть без Еременко"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметил, что старается не забивать голову мыслями о том, что в период отстранения хавбека Романа Еременко на него ложится дополнительная ответственность. Напомним, что полузащитник сборной Финляндии на месяц отстранен от участия в матчах за национальную команду и клуб. При этом официальная причина до сих пор неизвестна.

– Нельзя не спросить о главной теме последних дней... Как теперь ЦСКА быть без Еременко?

– Как-то будем... На самом деле никто в команде об этом особенно не думает. Готовимся к матчу.

– Чувствуете, что именно на вас теперь, как на креативного игрока средней линии, ложится дополнительная ответственность?

– Стараюсь не забивать таким голову. Просто буду стараться играть лучше и показывать максимум. (Филипп ПАПЕНКОВ)