Александр Головин: "У Гончаренко все получится"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин во время первого зимнего сбора армейцев в Кампоаморе высказал предположение о том, что новый главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко сумеет добиться с командой достойных результатов. По словам 20-летнего хавбека, белорусский специалист умеет найти подход к каждому игроку.

– Думаю, у Виктора Гончаренко в ЦСКА все получится, – приводит еженедельник "Футбол" слова Головина. – Он очень здорово находит общий язык с футболистами. Мне он много помогал на сборах. Оставался со мной после тренировок, объяснял, что и как лучше сделать. И так к каждому игроку он находил подход. Это очень сильный тренер. Думаю, у него все будет отлично.

– В чем заключалась его роль, когда он был помощником Леонида Слуцкого?

– Помимо общения с футболистами, он вместе с нами разбирал розыгрыши стандартов. И вместе с главным тренером подбирал тактику под соперника.

– Самые необычные установки Слуцкого за этот год?

– Не скажу, что были какие-то необычные. Все в основном стандартно. Даже в перерыве матча с "Мордовией", где мы отыграли три мяча. Помню, что было много шума, Леонид Викторович очень сильно кричал, призывал собраться. Помогло: команда вышла на второй тайм и перевернула игру.