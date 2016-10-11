19:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Головин: "Сегодня тренировался в общей группе и готов сыграть против "Уфы"

0
0
0
 
Александр ГОЛОВИН, Роман ЕРЕМЕНКО и Сергей БРЫЗГАЛОВ.Александр Головин: "Как будем без Еременко? Как-то..."

Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметил, что готов вернуться на поле в матче 10-го тура чемпионата России против "Уфы". В игре предыдущего тура против "Ростова" (0:2) хавбек получил повреждение мягких тканей левого бедра.

– Сегодня тренировался в общей группе, никаких проблем нет, – уверенно сообщил Головин.

– То есть с "Уфой" сыграть готов?

– Да.

- Часто говорят, что второй сезон складывается для молодых игроков намного сложнее. Есть ощущение, что тоже попались в эту ловушку?

– Пока у меня все нормально! Хотя хотелось бы большего.

– Впереди у ЦСКА матч с уфимцами, которые уже обыграли в Москве "Локомотив" и "Спартак", сыграли вничью с "Зенитом". Это Гончаренко так быстро навел там порядок?

– Виктор Михайлович – действительно очень умный тренер. Пока он работал с нами, я это успел понять. Так что его заслуга в результатах "Уфы", наверное, есть. Да и в целом это хорошая, неуступчивая команда. Нам будет очень сложно.

– Матч пройдет на новом армейском стадионе. Уже привыкли, что это ваш дом?

– Конечно. Всем здесь очень нравится. Кстати, на матч открытия у меня даже родня прилетала. Правда, не всем удалось, кто хотел. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Опрос

Кто будет лидером премьер-лиги после 10-го тура?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Открытие стадиона ЦСКА
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ