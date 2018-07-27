16:07 | Футбол — РПЛ

Александр Головин: "Счастлив присоединиться к "Монако"


Хавбек "Монако"  Александр Головин заявил, что счастлив перейти во французский клуб. 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.

- Я очень счастлив присоединиться к "Монако", - сказал Головин в интервью клубной пресс-службе. - Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

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